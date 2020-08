Ugalas algasid lavastuse "Sorri, ei saa aidata" proovid

"Sorri, ei saa aidata" räägib keskikka jõudnud mehe ummikaastatest, kaduvast mehelikkusest, tugevast ja tahtejõulisest naiselikkusest, isekusest ja andestamise raskusest ning sellesse on põimitud vabastavat huumorit.

Tanel Ingi käe all lavale jõudvad loos mängib peaosa Ott Sepp, kes teeb külalisnäitlejana Ugalas kaasa esimest korda. Teistes osades on Tarvo Vridolin, Kadri Lepp ja Terje Pennie. Lavastuse kunstnik on Jaanus Laagriküll.