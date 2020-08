Nõukogude aja mõjust inimese psüühikale on nii Eesti kirjandusloos kui ka üleüldiselt räägitud vähe. Tuleb tõdeda, et minulgi kahekümnendates aastates noorena on raske meenutada, kas minu suguvõsas on räägitud sõjast, küüditamisest ja toonasest elust. Just seetõttu on Ene Mihkelsoni «Katkhaud» eriti oluline: see tungib isiklikesse mälestustesse, paljastab ühe perekonna mineviku ja püüab sealjuures inimeste käitumisviisidest aru saada.