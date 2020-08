Viljandi keskkonnaspetsialisti nörritab linlaste prügikäitlemine

"Kurb on see, et kõikide tublide linnakodanike vaev läheb raisku, kui pakendikonteineritesse pannakse sinna mitte kuuluvaid jäätmeid," ütles Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti. Linnas ringi liikudes on endiselt märgata, et pakendikonteinerid ajavad üle ääre ning on tihtilugu vale prügiga täidetud. Viljandi linnavalitsus kiitis neid, kes aitavad kaasa puhtama elukeskkonna loomisele ning prügi sorteerivad, kuid möönis, et on hädas nendega, kes viskavad konteineritesse ebasobivad jäätmeid.

Kutti ütles juulis Sakalale, et linnavalitsus ei saa kontrollida, mida prügikasti pannakse, ning kõige tõhusam on teha teavitustööd ja inimestele selgitada, kuhu mingid jäätmed kuuluvad ning et konteineri kõrvale prügi jätta ei tohi. Toona ütles Kutti, et tihedam prügikastide tühjendamine ei ole lahendus. "Me võime ju tihedamini prügikaste tühjendada, kuid see ei tähenda, et mingil hetkel see pilt samasugune poleks. Me ei saa garanteerida seda, et inimesed ei jäta prügi maha," ütles ta.