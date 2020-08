Terviseamet: Viljandi nakatunu tõi viiruse sisse Tartust

Terviseameti värske info kohaselt käis koroonasse nakatunud Viljandi Hesburgeri töötaja eelnevalt Tartus peol. Praeguse seisuga on terviseameti kinnitusel Viljandi juhtumi puhul tuvastatud ligi 20 lähikontaktset.

Teatavasti on Tartus tekkinud mitu koroonakollet. Terviseameti antud värskeima info kohaselt on epidemioloogiliste uuringute käigus tuvastatud, et ööklubiga Vabank on seotud 37, ööklubiga Naiiv 19 ja ööklubiga Shooters 18 nakkusjuhtu.

Terviseameti andmetel oli nakatunu Viljandi Hesburgeris tööl 28. juulist 4. augustini. "Paanikaks pole põhjust, aga palume inimestel, kes on külastanud seda toidukohta ajavahemikul 28. juuli kuni 4. august, jälgida oma tervislikku seisundit ja enesetunde halvenedes pöörduda perearsti poole," edastas Viljandi linnavalitsuse avalike suhete juht Krista Kull möödunud nädalal terviseameti sõnumi.

Eelmisel neljapäeval tuvastati Viljandis Uku keskuse Hesburgeri töötajal koroonaviirus ning kiirtoidurestoran suleti samal päeval. Terviseameti kinnitusel võis kiirtoidurestoran uksed avada pärast desinfitseerimist. Esmaspäevase seisuga oligi Hesburger taas avatud. FOTO: Kaisa Ailt

Pärast info avalikuks tulemist Viljandi Hesburger suleti. Terviseameti kinnitusel võis kiirtoidurestoran uksed avada pärast desinfitseerimist. Esmaspäeval oligi Hesburger taas külastajatele avatud.

Enne Viljandi Hesburgeri positiivset juhtu leiti Viljandis koroonaviirus kahelt välismaalasest töötajalt. 25. juulil teatas terviseamet, et positiivse proovi on andnud siin töötav Poola kodanik, ja 28. juulil selgus, et viirust kandis üks erireisiga Ukrainast Eestisse tulnud võõrtööline, kellelt oli proov võetud lennujaamas.

Terviseameti kaardi järgi on Viljandimaa nakatunute arv teisipäevase seisuga 26.