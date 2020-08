Linn asub tasapisi Järveotsa elamurajooni teist etappi kavandama

Esmaspäevasel istungil otsustas linnavalitsus algatada Järveotsa puiestee ja Tuisu tänava vahelise maa-ala detailplaneering kehtiva Järveotsa linnaosa detailplaneeringu muutmiseks. Viljandi linnavalitsuse peaarhitekti Olav Remmelkoori sõnul on detailplaneeringu muutmine vajalik, et jätkata Järveotsa elamupiirkonna arendamist. Peamine töö on maa-ala jagamine elamukruntideks. «Lisaks on sinna sattunud asju, mida linn enam ei soovi. Näiteks ühes kohas on kvartali sees, kunagise sõjaväeosa muldvallide vahel suur tenniseväljak,» rääkis Remmelkoor ning lisas, et tenniseväljak elamukruntide vahele ei sobi. Selliseid muudatusi detailplaneeringus tehti ka esimese etapi kruntidega.