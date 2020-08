See on tervitatav, sest jätkusuutlik regionaalpoliitika ehk siis tavainimese keeli olukord, kus maapiirkonnad ja väikelinnad ei jookse inimestest tühjaks, ei nõua üksikjuhtumeid, vaid järjekindlust, millega püütakse jõge suunata sobivamasse sängi. Millised need sobivamad rajad ja sängid on, on muidugi ühiskondliku kokkuleppe ja diskussiooni küsimus. Seni oleme olnud seisukohal, et ka väikelinnadel ja maakohtadel on eluõigus.