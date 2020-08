Raudrohi on igati kasulik ravimtaim. Lisaks verejooksu pidurdavale toimele aitab raudrohi leevedada seedehäireid, korrastada neerude tööd ja alandada vererõhku. FOTO: Margus Ansu (Tartu Postimees)

Suvi on sobiv aeg, et koguda ja kuivatada ravimtaimi talvele vastu astumiseks. Ringi tasub vaadata nii oma aias kui ka metsas ja niidul. Õigesti valmistatud ravimtaimetee on talvel suurepärane tervise turgutaja.