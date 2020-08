Kaabusõbrad sätivad festivaliks

Urissaare kantrit korraldatakse kuuendat aastat järjest. Talgupäeval ringi kõndinud ajakirjanikule paotati aga, et ürituse algus ulatub veel kaugemalegi. Nimelt oli Priit Oks, kes sai Urissaare kinnistu aastaid tagasi vanaisalt päranduseks, otsustanud seal tähistada oma sünnipäeva kantri stiilis. Sünnipäevapidudest kasvas välja traditsioon rantšos sõpradega kokku saada. Muusika ja mängude vahel tekkis mõttevälgatus teha üritus avalikuks. Üks põhikorraldajatest Anu Oks lausus, et esimesel aastal tuli Urissaare rantšosse kantrifestivalile rohkem kui 600 inimest. Publiku arv on aastatega kasvanud, täpselt nagu ka festivali ala. Aja jooksul on võetud maha võsa, rajatud tiik, ehitatud ja lammutatud. Liis Ader ja Anu Oks, kes siinkirjutajale lahkelt ümbrust tutvustasid, rääkisid järgemööda tulevikuvisioonidest.