Helimets avaldas võidu üle heameelt ning lisas, et finaalikohtumises lasid nad enne lõppu end lõdvaks, kuid said siiski end kokku võetud enne kui oleks olnud liiga hilja. Viljandis neile tema sõnul meeldib võistlemas käia, sest siin on muu hulgas ruumi ka publikule.