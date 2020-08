Linna üüriturult leiab kortereid viiekordse hinnavahega

Hinnalt soodsaim pakkumine pärineb portaalist kv.ee, kus kuulutatakse, et Malmi tänav 8 kortermajas saab rentida 16-ruutmeetrise paiga 110 euro eest kuus. Keskküttega ühetoalise korteri seisukorda hinnatakse keskmiseks. Korter üüritakse välja ilma maakleri- ja lepingutasuta.

Kalleim üürikorter asub Viljandis Paala järve vahetus läheduses. Kahetoalise ning 45 ruutmeetri suuruse elupinna üürihind on 610 eurot kuus ning selle eest lubatakse renoveeritud korterit, mis on sisustatud kvaliteetse mööbli ja tehnikaga. Elamisele lisab vunki kohaliku disainiga käsitöömööbel. Elutuppa on asetatud kaks silmaga tugitooli ning magamistuppa musta-punasega sametine tool. Korterist avaneb vaade Paala järvele. Ühe kuu üürisummale lisanduvad maakleritasu ning tagatisraha.