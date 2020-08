Vaba mõte. Soovisaade

Kõigepealt ma muidugi soovin, et uus koroonaviirus poleks mööda maailma laiali pääsenud nõndamoodi. Kui juba soovida lubatakse, siis ... Viiruse alguse asjaolud ei ole päris selged. Wuhanis ta alguse sai, aga kuidas täpselt, on hägune. Vähemalt minu teada on hägune. Ent see pole ka kuigi oluline. Ehk on viirus pannud rohkem inimesi meie aasta looma nahkhiirt kahtlustava pilguga vaatama: ei tasu ikka näppida metsloomi! Aega muidugi tagasi keerata ei ole võimalik, nii et tuleb see partii lõpuni mängida nende kaartidega, mis kätte jagati.