Põhja-Sakala vallas on kolm hooldekodu: Lõhavere ravi- ja hooldekeskus, Kõpu hooldekodu ja Pilistvere hooldekodu. Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse juhatuse liige Marika Tirmaste selgitas, et ümbruskonnas on koroonaviirus hakanud levima ning kuna hoolealuseid on peale Viljandimaa Tartust ja Tallinnast, peetakse õigeks külastuskeeld kehtestada. «Tartus on praegu eriti ohtlik kolle,» nentis Tirmaste. Just Tartu koroonakollet, kus nakatunuid on juba üle neljakümne, nimetavad hooldekodud peamiseks sulgemise põhjuseks.