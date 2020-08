Poola nakkuskordaja sunnib taas piirduma Balti mulliga

Välisministeeriumi veebilehel olevate suuniste järgi kehtib kahenädalane liikumispiirang kõigile Eestisse saabujatele, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või kus koroonaviirusesse nakatanute suhtarv on suurem kui 16. Kui Poola nakkuskordaja on jäänud seni nõutud piiresse, siis täna uuendatud andmete kohaselt on Poolas lisandunud viimase14 päeva jooksul 100 tuhande elaniku kohta 20,9 nakatunut. Seega ei pääse eestlased maismaad mööda ka madalama koroonaohuga riikidesse nagu Slovakkia (7,2) või Saksamaa (12,1).