Linna vastulause. Eestkoste olemust tegelikult ei mõisteta

Oleme nõus, et erinevate omavalitsuste sotsiaaltöötajad on professionaalid, motiveeritud ja missioonitundega. Meie ei selgita käesolevas artiklis konkreetset juhtumit, vaid selgitame üldist praktikat.

Ei ole harvad juhtumid, kui sotsiaalametil on tulnud abivajajaid kaitsta erinevate otsuste ja isikute eest (sh lähedaste tehtud otsuste eest), kes on teinud nende huve kahjustavaid otsuseid. Kui abi vajav inimene elab oma kodus, siis paremaks toimetulekuks vajab ta teenuseid ning enda ümber ka toetavat ja usalduslikku võrgustikku, kes on vajadusel usaldusväärne partner kohalikule omavalitsusele.

Kohalik omavalitsus ei saa anda kolmandatele isikutele (tuttavad, naabrid, ajakirjanikud ja abi vajava isiku keelamise korral teinekord isegi tema lähikondsed) infot isiku sotsiaalse kaitse vajaduse kohta. See ei ole ametnike suva ja soov jätta asju kommenteerimata, vaid see on seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus, mis on pandud neile iga abi vajava isiku elu ja perekonnaelu kaitseks. See tähendab ka seda, et mitterääkimine ei ole kindlasti mugavus, tihti teeb see ametnikule endale asjad just keerulisemaks, kuid sellest hoolimata ei saa ta jätta täitmata abivajaja õigust konfidentsiaalsusele. Inimeste abistamisel peab järgima nende põhiseadusest tulenevaid õigusi ja samas kohalikule omavalitsusele seadustega pandud kohustusi. Juhtumite lahendamisel lähtutakse sotsiaalhoolekandelistest põhimõtetest, mille eesmärk on abivajaja heaolu. Siinkohal ei kaalu inimese eraelu puutumatust üles ka niinimetatud avalik huvi.

TÕSI, NAGU ARVAMUSLOOS välja tuuakse, on sotsiaalalal tegutsevad inimesed asjatundlikud, teevad oma keerulist tööd missioonitundest ja kutsumusest ning on väga motiveeritud seda hästi tegema. Selles valdkonnas ei lõpe kunagi tööpäev kell 17 ja puhkepäevad on tihti just tööpäevad. Töötajad osalevad erialastel koolitustel ja väljaõppel, tehes koostööd erinevate spetsialistide ja asutustega. Oma otsustes lähtuvad sotsiaalala töötajad asjaoludest ja faktidest, millest kõrvaltvaatajal ei ole tihti aimugi ja mille kohta ei saa neile teavet anda, ning nad ei saa oma käitumist või otsust ka põhjendada. Seetõttu võibki vahel tekkida tunne, et räägitakse kurtidele kõrvadele ja et midagi võib olla valesti. Kõik isikud, kellel on infot abivajajate kohta, kuulatakse ära ja selle infoga võimaluse korral arvestatakse, kuid sotsiaalala spetsialist ei saa alati teha seda, mida sugulased, tuttavad ja naabrid tahavad – oluline on abivajaja heaolu.

Samas naabritele ja tuttavatele selgitatakse alati ametniku pädevuse piire. Oma tegevuses peab lähtuma eelkõige sellest, millised õigused ja kohustused on kohalikule omavalitsusele inimeste abistamiseks seadusega antud, ning lähtuma abi vajavast isikust. Mis ei tähenda seda, et sotsiaalala töötaja tegevust ei kontrollita. Peamine järelevalvet tegev amet on sotsiaalkindlustusamet. Kui eestkostega seotud otsused või tegevused on kahtluse alla seatud, on eestkostja, nii eraisik kui ka omavalitsus, kohtule aruandekohustuslane.