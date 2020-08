Marek Tiitsi eelvaade. Mida oodata Legioni ajalooliselt esmaretkelt Viljandisse?

See on klubide ajaloos alles teine omavaheline kohtumine. Esimene leidis aset pisut vähem kui kaks kuud tagasi Kadriorus ning tolles mängus võttis Tulevik üpris veenva mängupildiga 2:0 võidu, skoori tegid Kristjan Kask ja Pavel Marin.

Viljandisse sõidab Legion aga üldse esimest korda: 2011. aastal iseseisva klubina oma teekonda teisest liigast alustanud Viljandi Tulevik ei ole Legioniga enne tänavust aastat ühelgi liigatasemel vastamisi olnud, ka ei ole loos meeskondi kokku viinud karikasarjas. Mida siis sellest kohtumisest oodata?

Tallinna punasärgid alustasid hooaega positiivse meelestatusega ning kõrgliigas debüteerimiseks kokku pandud võistkond lubas oletada, et tühje sõnu ei loobita: meeskonna koosseisu registreeriti säärased ekskoondislased nagu Artjom Artjunin, Pavel Londak, Andrei Sidorenkov, Maksim Gussev, Nikolai Mašitšev ja German Šlein, lisaks kamaluga endisi noortekoondislasi ning ülikogenud kõrgliiga pallureid, näiteks Denis Vnkuov, Kirill Nesterov ja Aleksandr Volodin.

Juba kolmandas voorus pandigi plahvatama esimene üllatuspomm: võõral väljakul võeti Nõmme Kalju skalp. Sealt edasi on asjad kulgenud aga konarlikumalt, mistõttu leiab Legion end Premium-liiga 16. mängupäeva eel mõnevõrra ootamatult hoopis turniiritabeli eelviimaselt kohalt koos seni teenitud 10 punktiga, sealjures on ise löönud vaid tagasihoidlikud seitse väravat. Võidurõõmu maitsti viimati juuni alguses, kui võõrsil alistati Tartu Tammeka 3:1. Kaotuseta lahkuti viimati kõrgliigamatšilt aga juuli keskel, kui FC Kuressaarega kodus 1:1 viigistati. Viimases kahes voorus on alistutud järjest nii Narva Transile kui Paide Linnameeskonnale, väravate koondskooriga 0:5.

See kõik ei loe laupäevase mängu eel aga sisuliselt mitte midagi. Juulis avanenud üleminekute aken on toonud klubisse kolm ülinimekat ja tugevat täiendust: liitusid suure kogemuste pagasiga ja Premium-liigas 174 mänguga uskumatuna tunduvad 100 väravat löönud Nikita Andrejev, koondise raudvara, oma karjääri korra lõpetanud, ent siis tagasituleku kasuks otsustanud Aleksandr Dmitrijev ning tuntud tartlasest ründaja, rahvuskoondiseski jala valgeks saanud Albert Prosa. Endiselt uskuv ja ambitsioonikas Legion on seadnud sihid väravate löömisele ning põhjust ei ole kahelda selles, et just nimelt säärase plaaniga Viljandisse ka tullakse.

Millise templi on löönud Legioni meeskonnavaimule nädala keskel lahvatanud skandaal, kui tuli ilmsiks asjaolu, et nende kogenud mängija Maksim Lipin põgenes Paide Linnameeskonnaga peetud mängu järel dopingukontrolli eest, on tänaseni teadmata kadunud ning heideti seejärel mõistagi klubist välja, ei ole teada. Raskused aga on ületamiseks ning seda sorti äkilised üleelamised võivad meeskonda sageli hoopis liita ning ühtsemaks muuta.

Tulevikki läheb eesootavale kohtumisele vastu omade eriülesannetega ehk ennekõike teadmisega, et kodupubliku ees on vaja maha pesta möödunud voorus saadud kaotuse valusad jäljed. FCI Levadiale võõral väljakul allajäämine ei ole häbiasi, ent Levadia 5:1 võiduga lõppenud kohtumises ei suutnud meeskond näidata tänavu Tuleviku kaubamärgiks saanud teravat ründemängu ning kohtumise lõppskoor peegeldab üsna tuntavalt alanduse määra, mille osaliseks Viljandi kollasärgid möödunud pühapäeval rahvusstaadionil said. Nädala jooksul on sportlikust vihast pakatav meeskond treeningutel intensiivselt töötanud, kasutanud ründemängu lihvimiseks tippspetsialistide abi – kohale toodi rahvuskoondise legend Andres Oper isiklikult – ning tegelnud vaimse ettevalmistusega üliraskeks matšiks.

Vähemaga Tuleviku ja Legioni laupäevast kohtumist iseloomustada kindlasti ei saa: Tulevik vajab võitu, et püsida redelipulgal, mis on küünte ja hammastega endale välja võideldud, ehk turniiritabeli kõrgel, viiendal kohal, ning hoida lähimate jälitajate sisse tehtud ohutut, kaheksapunktilist vahet. Legioni seisukord turniiritabelis hakkab aga üha enam meenutama nurkaaetud metslooma oma, kel pole kaotada vähimatki ning kes on võimeline kõigeks. See lubab laupäeval kell 16 linnastaadionil algavast vutilahingust oodata armutut võitlust viimase vereni.

Tuleviku poolelt jätab kohtumise kollaste hoiatuskaartide limiidi täitumise tõttu vahele Tanel Lang. Ülejäänud Viljandi esindus on terve ning valmis lahinguks.

Linnastaadion avatakse laupäeval kell 15, kohtumise avavile kõlab kohtunik Karl Koppeli esituses kell 16.

Seoses viimastel nädalatel Eestis taas kasvama hakanud koroonaviirusesse nakatumiste arvuga palub Viljandi Tulevik pealtvaatajatel jääda vähimagi halva enesetunde korral koju, mitte tulla staadionile: köha, nohu, pea- ja liigesevalu ning palavik peaksid olem kindlad ohumärgid, mille ilmnedes tuleks mängule jalutamine edasi lükata.