Üks lugu suure helilooja tähtpäevaks

Eesti muusika infokeskuse kodulehel on kirjas, et Veljo Tormis suhtus algusest peale ülima tähelepanuga muusika aluseks olevasse luulesõnasse ja sõnumisse. "Tema tekstikäsitlus on sageli lavastuslik või rituaalne – eredaid karaktereid ja otsekõnet pakkuv ning dramaatilist atmosfääri loov. Tormise populaarseimas kooriteoses, soome rahvuseepose "Kalevala" ainetel loodud kooristseenis "Raua needmine" (1972, Jaan Kaplinski, Hando Runnel) solistidele, segakoorile ja nõiatrummile kasvab rahvaviisist välja neoprimitivistlik loits."