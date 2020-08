Ööpäev tõi kümme uut nakatunut

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus viis positiivset proovi Tartumaal, neist kolm Tartu linnas. Harjumaale lisandus kaks nakatunut, neist üks Tallinna. Kolme positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. Ühe juhtumi puhul on haigus Saksamaalt sisse toodud.

Terviseamet rõhutab, et järgmised kaks nädalat on Eestis kriitiline aeg, mille jooksul on veel võimalik puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult. Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on terviseameti hinnangul distantsi hoidmine.