Linn loodab jäätmejaama uuendamiseks raha saada

Abilinnapea Kalvi Märtin sõnas, et projekteerimishange korraldati ühest küljest vajaduse tõttu, kuid lisaks oli projekti tellimiseks soodne võimalus kasutada raha, mis saadi maakondade arengu­strateegiate elluviimise toetusmeetmest. Märtin rääkis, et ehkki jäätmejaamas tegutseb praegu lepingu kohaselt Eesti Keskkonnateenused, kuulub see Viljandi linnale ning selle uuendamise vajadus on suur. «Kogu jäätmejaam on väga nutuses seisukorras. Hoone on väga nirus seisus ja plats peaks olema üleni asfaldiga kaetud ning kõva, aga ei ole,» rääkis Märtin ning lisas, et platsil on kevaditi ja sügiseti paras porimülgas.