Nagu ütles Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Ave Matsin, on keeruline vastata küsimusele, milliste mõtetega vaatab ta algava kooliaasta poole.

«Vastamine on paras ennustamine. Nagu viimane nädal on näidanud, võib olukord muutuda päevade, kui mitte tundidega,» lausus ta. «Praegu valitseb meil siiski seisukoht, et õppeaasta algab tavapärasel moel 1. septembril.»