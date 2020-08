Postkontor on koht, kuhu inimesel on põhjust aeg-ajalt minna. Oma kodu lähedasse postkontorisse (Põhja-Sakala vallas –toimetus) ma tihti ei pääse, sest juba mõnda aega on see avatud ainult hommikupoolikuti. Et on olnud vaja sageli Viljandis käia, siis olen külastanud Tallinna tänaval asunud postkontorit.