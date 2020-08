Kadri Lepp: «Katkuhaud» on oma saatusele näkku vaatamise lugu

Üks liin selles loos on puhtalt nende inimeste lugu. Loo laiem mõõde on aga terve eesti rahva taak selle ülekohtu suhtes, mis on kunagi sündinud. Kuidas sellesse suhtuda, sellega edasi elada ja sellega leppida? Kuidas ajalugu endaga kaasas kanda ja seda mõtestada? Vähemalt minul tekkisid niisugused mõtted seda romaani lugedes. See on eestlasena oma saatusele näkku vaatamise lugu ning silmitsi seismine kõige sellega, mis on toimunud, ja nende inimestega, kellega kõrvuti elame.