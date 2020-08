Tarvastu ordulinnuses jätkub varemete konserveerimine

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et konserveerimistööd on järjekordne samm ordulinnuse muutmisel tänapäevaseks turismiobjektiks. "Samas aitavad need tööd ajaloolist pärandit oluliselt paremini säilitada tulevaste põlvede tarvis," nentis vallavanem.