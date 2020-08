Nakatunud Läti ratturid Viljandimaal ei võistelnud

Ka Mulgi rattamaratoni korraldaja Kristjan Kivistik oli hommikul kindel, et noorsportlased Viljandis ei võistelnud. "Murjāņi spordikoolis on noorsportlased tavaliselt maanteesõidu peale spetsialiseerunud, seega ma võin suhteliselt kindlalt öelda, et meie võistlusel nad ei osalenud," ütles Kivistik, kelle sõnul lätlasi osales võistlusel küll. Mulgi rattamaraton on maastikurattavõistlus. "Maastikusõit on spordikoolidele tavaliselt selline mitteprioriteetne ala, seega nad sõidavad maanteesõitutel," lisas Kivistik.