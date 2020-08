Viljandi Hesburgeri töötajal tuvastati koroonaviirus

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht ütles, et nende andmete järgi oli positiivse proovi andnud töötaja juuli lõpust augusti alguseni tööl olles nakatunud. Luht ei teadnud täpsustada, kas see oli klienditeenindaja või kokk, kellel klientidega otsekontakti ei teki.

Viimati leiti Viljandis koroonaviirus kahelt välismaalasest töötajalt. 25. juulil teatas terviseamet, et positiivse proovi on andnud siin töötav Poola kodanik ja 28. juulil selgus, et viirust kandis üks erireisiga Ukrainast Eestisse tulnud võõrtöölistest, kellelt võeti proov lennujaamas.

Terviseameti koduleht on mõnda aega näidanud oma koroonakaardil maakonna juhtumite arvuks 25, kuid see on ekslik. Nagu põhjendas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar, on statistikat korrigeeritud ja eemaldatud on need, kelle kordusproovid olid negatiivsed.