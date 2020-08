Viljandist Pärnu viiva maantee kilomeetripikkune lõik Rihkama ja Kõpu vahel läks remonti 20. juulil ning see suleti neljaks nädalaks kogu liiklusele, kaasa arvatud ühissõidukitele. Kõik, kel on Pärnu poole asja, sõidavad nüüd Vastemõisa–Kõpu teed mööda ning see on muutunud varasemast veel auklikumaks ning oli pärast teisipäevast vihma ka paras porimülgas. Teeservas olev märgistus lubab seal arendada kiirust kuni 70 kilomeetrit tunnis ning mööda mudast teed sõidavad ka bussid ja rasked veoautod.