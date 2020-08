Kolmapäeva hommikul teatas terviseamet, et koroonaviirusesse nakatunuid tuvastati ööpäeva jooksul 22. See võttis esialgu veidi tummaks. Õnneks on 11 nakatunut meremehed, kes ei ela Eestis. Ent nakatunuid lisandus ka Tartu meelelahutuskohtade Vabanki ja Naiivi koldesse, mõlemasse neli.