Ilutulestikulaod täidavad hoolikalt ohutusnõudeid

Saarepeedil tegutseva osaühingu Hansa Ilutulestikud juhataja Kalle Tüür ütles, et tänapäevastes ilutulestikuladudes on säärane massiplahvatus üsna ebatõenäoline, sest pürotehnika käitlemist reguleerivad erinevad eeskirjad ja nõuded ning neist peetakse kinni.

"Näiteks laos peab kaup olema pakendatud nõnda, et võimalik plahvatus toimuks suuresti ära pakendi sees, ilma et see kanduks teistele toodetele edasi," rääkis ta.