Kogu Eesti peale väljastas keskkonnaamet 87 karuküttimise luba, neist seitse Viljandimaale. Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts (pildil) ütles, et see on esimene jaotus ning reservi jäeti kogu riigi peale veel kuus luba.

«Raske on öelda, kas seda on palju või vähe. Karude populatsiooni ohjamise käigus hinnatakse olukorda ja tegutsetakse vastavalt sellele,» lausus ta. «Karu kuulub Euroopa Liidu loodusdirektiivi neljandasse lisasse, mis tähendab, et teda võib küttida vaid eriloaga üksnes selleks, et vähendada tema põhjustatud kahjusid.»