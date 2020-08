Väikepoe saladus on ostjate vajadustega kohanemine

Nimelt on Karteri kodulehel teenuste lahtris kirjas teiste seas agrotehnika müük alates traktoritest ja lõpetades varuosadega, busside tellimine, autopesula teenus ja ehitusmaterjalide müük. Tõepoolest, poodi sisse astudes saab kiirelt aru, et see on koht, kus vaatamist jagub pikalt. Lettidel võib näha nii Žiguli sõiduauto varuosi, mänguasju kui ka šokolaadi.