Traagilised sündmused panid pliiatsi järele haarama

Maarja Varjund on lõpetanud Eesti maaülikooli iluaianduse erialal ning kasvatab praegu kahte armsat last. Pereema kohustuste kõrvalt leiab ta alati aega joonistamiseks. Asjaolud, kuidas ta selle hobini jõudis, on küll väga kurvad, kuid on aidanud tal rasketest aegadest üle saada.