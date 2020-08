Jaskamõisas tuulutatakse nädalavahetusel rahvarõivaid

Põhja-Sakala valla kodulehel on kirjas, et pärimuspäevale on oodatud nii rahvarõivaste kandjad kui ka huvilised. Võimalik on vahetada kogemusi, ammutada uusi teadmisi või lihtsalt koos rahvarõivaste ilu imetleda. Tulla tasub ka neil, kel pole rahvarõivaid.