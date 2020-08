Siim Avi: Põhja-Sakala kolmandat vallavanemat oodates

VÕIME TEHA vallavara valitsemise korra, kuid kellele? Avalikus halduses on lubatud üksnes see, mis on lubatud: igasugune isetegevus peaks olema välistatud, rääkimata küsitavustest toimingupiirangute kohta. Kas volikogu peab vallavalitsust usaldades lugema ridade vahelt ning olema paranoiline, kahtlustades igat sammu, kui asju tehakse seljataga ning hinnangut saab jagada ainult tagantjärele? Küla võib rääkida kas või väidetavast ja tõendamata joobest, kuid kurb on vaadata, mida paberid räägivad.

Ma ei tee saladust, et olen olnud karmi ja mõnikord vulgaarse sõnaga vallavalitsuse suhtes, sest oma ameti tõttu ei saa ma olla saba liputav, sõbralik, nägu lakkuv kuldne retriiver. ­Aavasalu-aegse vallavalitsuse vastuvõetud hankekord on õiguskantsleril hambus, sest hangete tegemise läbipaistvuse asjus «on vesi sogane» otsepakkumise kõrgete määrade tõttu. «Heaperemehelikkust» näidati kaks aastat tagasi Kõpu lasteaia katuse erakorralise remondiga, kui volikogu eelnõus toodi välja vallavalitsuse kolm pakkumist. Ühe varasema käibe järgi korraliku ja edukamaks osutunud kohaliku ettevõtte kõrval küsiti ainult kahte pakkumist ettevõtetelt, kelle varasema aasta käive oli pakkumise hinnast kordades väiksem. Rahulolematus ja volikogu liikmetele saadetud kiri olid tookord tulemuslikud, sest lõpuks küsiti ka neljas pakkumine, mis osutus senistest pakkumistest tuhandeid eurosid odavamaks. Garantii ajal pole tol lasteaia katusel seni probleeme esinenud.

Tuleb olla seadusest suurem ning küsidagi kohe viis-kuus pakkumist ja seda ettevõtetelt, kelle käive ja varasemate tööde portfoolio kannatavad võrrelda. Kas sellist «vallavalitsemise heaperemehelikkust» pean revisjonikomisjoni esimehena taluma?

HERMANN KALMUSEGA JÄIN mõnes küsimuses küll eriarvamusele, kuid valla juhtimise kultuur paranes tema ajal tuntavalt. Üks asi on tagantjärele kindel: Hermann Kalmus annab valla üle paremas seisus, kui ta ise selle sai. Ilmselgelt õigel rajal olles andis ta tervise arvelt parima. Kes seda panust tagantjärele enam hindab? Hinnatakse ju ikka seda, mis leheveergudelt loetuna näib, mitte päriselt on. Tagantjärele võinuks lahinguid valida ja võimalikult end säästa, ent arvestada tuli ka ettenägematut COVID-19 aegset eriolukorda. Teel käies saadakse targaks ning tean endagi raskest kogemusest, et lavalt tuleb mõnikord õigel ajal lahkuda.

OLEN TÄHELE PANNUD, et maapiirkonnas meenutavad valimised pigem korteriühistu üldkoosoleku volitamisi, kus agitatsioonist enam loevad suguvõsa ja sõprussuhted. Oskar Lutsu «Kevades» antakse Tootsile kõik andeks, olgugi et enne läheb jumala päike looja, kui Tootsi koerustükid üle jõuaks loetud. Kui Arno peaks midagi tegema, siis oleks see andestamatu. Keegi on Jupiter, keegi on härg. Eelmistel valimistelgi sai järgmisel päeval pikalt vaadeldud edukalt esinenud ja minust veidi rohkem hääli saanud Tõnu Kiviloole kuuluvat «lambakarja». Teades, et järgmisel kevadel lähevad kriminaalkaristuse jõustudes kahjuks nii mandaat kui hääled Kõpu jaoks kaotsi.