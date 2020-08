Kui kevadel meie ellu koroonaviirus saabus ja selgus, et sellest kohe lahti ei saa, hakkasid korraldajad ära jätma ning edasi lükkama kõiksugu suuremaid ja väiksemaid üritusi. Enamasti on need nihutatud järgmisse aastasse, näiteks olümpiamängud.