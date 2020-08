Androloog Margus Punab kinnitab, et meestekliiniku uks on augustis paljudel päevadel ka tänavalt sisseastujaile lahti. FOTO: Laila Kaasik

Meeste keskmine eluiga on naiste omast kaheksa aastat lühem ehk 73,8 aastat. Ilmselgelt peavad kuskil olema puudujäägid ning ressursse on edaspidi tark kulutada nii, et need puudujäägid väheneksid.