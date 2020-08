Laupäeval on põhirõhk raamatul «Kaks tormi. Sakalamaa Rahvarinne. Viljandimaa aastatel 1987–1992».

«See teos käsitleb nendel mälestusväärsetel aegadel asetleidnud murrangut, mil paralleelselt toimusid ulatuslikud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed protsessid,» rääkis Arjakas. «Ülevaate isikuregistris on koguni 534 nime ja neist 98 protsenti toonase töökohaga. Võiks lisada, et Viljandimaa ongi seni ainus rajoon või maakond, mille lähiajaloo kohta on ilmunud põhjalik käsitlus.»