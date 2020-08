Noortetuppa võib viia vanu asju

Viljandi avatud noortetoa juhataja Tiina Tart selgitas, et huvitegevuspäev tuleb 29. augustil Lastepargis ja installatsioonid pannakse sellele tähelepanu tõmbamiseks üles augusti teises pooles. "Need tulevad kesklinnas laternapostide külge," täpsustas Tart.

Tema sõnul võib noortekeskusele tuua igasuguseid asju, mis on vähegi seotud huvitegevusega, näiteks mõni rattajupp, rula, kiiver, sporditoss, tantsuking, tennisereket, pintsel, pall või jootekolb. Mõelda aga võib veelgi laiemalt ning tuua ka robootika, iluvõimlemise või e-spordiga seotud esemeid. Oodatud on ka muusikainstrumendid, mis pole enam kasutuskõlblikud, kuid installatsiooni sobivad hästi.

"Üks juhtmepusa võiks olla," lausus Tart. "Inimestel on võib-olla jäänud seisma midagi, mis pole enam kasutuskõlblik. See asi ei pea väga korralik välja nägema, vaid on pigem sümboolne. Iga asi on abiks, välja panna mahub väga palju materjali."