Ööpäevaga lisandus 11 positiivset koroonaproovi

Terviseameti pressiteates on kirjas, et rahvastikuregistri andmete järgi lisandus kolm nakatunut Tartus ja kaks Harjumaal, neist üks Tallinnas. Jõgevamaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal tuli juurde üks positiivne. Kolme positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata.