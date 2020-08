Tehnoloogia, digitaliseerumise ja arvutite vastu sõdimisest on saanud tagurlikkuse sümbol. Kuid nendesse sõdijatesse tuleks siiski suhtuda mõistvalt: viimase kolmekümne-neljakümne aastaga on maailm tundmatuseni muutunud, see võib nii mõnelegi inimesele olla hirmutav, nii et püüdkem olla empaatilised. Ka kõige digitargem inimene on kindlasti leidnud end kohmetuna olukorrast, kus ta ei tea, mida ja kuidas teha.