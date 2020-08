Kodukohvikute päeval sai tutvuda alpakadega

Nagu rääkis päeva korraldaja, Suure-Jaani kultuurimaja direktori Aire Levand, on kokkuvõtted veel tegemisel, kuid rahvast liikus palju. "Ei näinud hetkekski, et kuskil kohvikus ei oleks inimesi olnud," lausus Levand.

Kohvikud avati kaheksandat aastat. Varem on need külalisi oodanud Suure-Jaani muusikafestivali aegu juunis, aga et valitsuse kehtestatud piirangute tõttu lükkus see augusti lõppu, otsustati kohvikud sel suvel siduda Suure-Jaani kodukandipäevadega.