Nähtamatu teater balansseerib noateral

«Kuula ja sa näed.» Just nõnda kõlab aastal 1928 asutatud Raadioteatri moto. See teater avastab audiomaailmas uusi radu ning hoiab rohtumata vanad. Uued kuuldemängud teevad ilma Euroopas, arhiivi talletatutes kõlavad rollides kunagiste lavalegendide hääled ning on säilinud iga ajastu ainukordne loomearoom.