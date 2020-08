Tulevik kaotas eile suurelt Tallinnas

FCI Levadia läks juhtima juba esimesel poolajal, võites selle 3:0. Teisel poolajal suurendas suurklubi meeskond edu 5:0-ni. Tulevikku ei päästnud ka Martin Alliku karistuslöök, mis andis lõppskooriks 5:1. Viljandi jalgpalliklubile võis saatuslikuks osutuda kehv kaitseliini töö.

Tulevikul on järgmine mäng sel nädalavahetusel. Laupäeval kell 16 läheb ta vastamisi Tallinna Legioniga, kes on turniiritabelis küll eelviimasel kohal, ent on viimastel nädalatel väga nimekate mängijatega täiendust saanud.