Nädalavahetusel paugutati Karksi-Nuias püstolit.

1. augusti öösel sai politsei teate, et Karksi-Nuias keegi paugutab. Kohale jõudes selgitati välja, et joobes seltskond veetis ühiselt aega ning üks meestest oli stardipüstolist õhku lasknud. Politseinikud võtsid stardipüstoli hoiule ning pidasid purjus mehe kinni.

Täna hommikul tuli politseile info, et Mudistes on auto teelt välja viljapõllule sõitnud ja katusele paiskunud. Politsei selgitas välja, et juht, kes oli kaine ja juhtimisõigusega, oli roolis tukkuma jäänud. Ta viidi haiglasse tervisekontrolli.