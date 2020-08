Benno Viirandi sel aastal ümber järve jooksule ei startinud, aga tema mütsiga tegi ringi peale naabrinaine

61 korda ümber Viljandi järve jooksnud Benno Viirandi seekord ei startinud, kuid Viirandi andis oma mütsi naabrinaisele Mare Tunglale, et too saaks tema mälestust ikkagi edasi kanda. 87-aastane Viirandi on viimasel ajal kimpus olnud tervisehädadega ning käinud operatsioonidel. Mullu oli tal ümber järve kõndimisel abiks kark.