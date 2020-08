Galerii, videod ja reportaaž. Mulgi Rattamaratoni võitis tühja rehviga Gert Jõeäär

Pühapäeva hommikupoolikul kogunes Viljandi järve äärde tuhatkond ratturit, et osaleda 20 aasta juubelit tähistaval selleaastasel Mulgi Rattamaratonil. Esimese ehk umbes 50-kilomeetrise põhisõidu start anti kell 12 ning nõnda saidki keskendunud, aga rõõmsa meelega finišijoone äärde kogunenud ratturid alustada võhikule pealtnäha keerulist teekonda, mis lookles oma tiirul läbi maakonna eri paikade. Veel vahetult enne stardipaugu kõlamist manitsesid korraldajad läbi kõlarite sõitjaid, et stardikoridor on kitsas ning seal tuleb olla ettevaatlik, et mitte teistega kokku sattuda.