Vaata ja kuula. Viljandi bänd avaldas uue videosingli

Ansambli kitarrist Henri Roht ütles, et koroonakriisi ajal sündinud "nosy" räägib inimsuhete ja hoolivuse keerulisest dünaamikast argielulistes olukordades, kus nina ees peituv lahendus võib mõttekäikude virvarri tõttu tunduda kättesaamatu ning viia uute probleemideni.

Lugu valmis bändiliikmete sõnul ülima kergusega, aga vallandas omakorda pingeid. "Kõik on peas kinni," kirjutasid muusikud pressiteates ja lisasid, et sel korral nad õnneks oma pisimuredesse ei uppunud ning näo pidid kaotama vaid video filmimise ajaks.

Bändi viimane avaldatud lugu jääb peaaegu aastatagusesse aega ning think twice pole vahepeal digikanalites eriti aktiivne olnud, seega on nad pigem pühendunud värske loomingu avaldamisele.