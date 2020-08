Ülevaade järvejooksust. Teise stardi parimad esimese stardi võitjatele konkurentsi ei pakkunud

Laupäeval, 1. augustil anti Viljandi staadionil ümber Viljandi järve jooksule kaks starti: kell 12 ja 15. Seekordne jooks leidis aset juba 91. korda. Võistlus erineb tavalisest, sest see peetakse kevadise eriolukorra tõttu erandkorras kesksuvel. Umbes 11.30 ajal ehk pool tundi enne esimest starti käis staadioni ümbruses tihe sagimine ning ehkki publik sel aastal staadionile ega selle ümbrusesse ei saa, oli võistlejate seas meeleolu elav. Umbes veerand tundi enne starti lubati võistlejatel staadionile siseneda ning siis oli neil võimalik ka desinfitseerida käsi. Samuti desinfitseeriti kahe jooksu vaheajal staadion.

Umbes pool tundi enne esimest starti oli staadioni ümbruses näha tihedat sagimist. FOTO: Elmo Riig

Enne võistluse algust teatasid korraldajad, et sel aastal ei ole stardis järvejooksu neljakordset võitjat Ibrahim Mukungat ning favoriidiks peetakse maratoonar Roman Fostit, kes on läbi aegade ainus, kes on suutnud Mukungat edestada. Fosti peamiseks konkurendiks peeti Tiidrek Nurmet, kes täna siiski kaasa ei löönud. Siiski oli stardis näha tuntud inimesi, näiteks oli võistlema tulnud Jüri Jaanson, Liina Luik ja Ülari Kais. Viimati nimetatu pälvis parima viljandimaalase autasu.

Peakorraldaja Mati Jürisson ütles enne esimest starti võistlejatele, et loodetavasti on jooksjad hoolimata raskest ajast saanud trenni teha ning täpsustas, et rajavalik on vaba kuni viimase kilomeetrini.

Stardi hetkel oli ilm rahulik ja päikeseline, seetõttu ka jooksjatele soodne. Orikale esimesse kontrollpunkti saabus esimesena Karel Hussar, kes püsis eesotsas lõpuni. Viimasel kilomeetril jooksid õlg õla kõrval Karel Hussar ja favoriidiks peetud Roman Fosti. Siiski pidi Hussar leppima teise kohaga, sest lõpuspurdil edastas teda Roman Fosti. Kolmandana lõpetas finišijoone pikamaajooksja Ilja Nikolajev. Naistest ületas esimesena finišijoone Liina Luik, teisena Marion Tibar ning kolmandana Kadiliis Kuiv.

Esimesena ületas finišijoone favoriidiks peetud Roman Fosti. FOTO: Elmo Riig

Enne teise stardi algust toonitasid korraldajad võistlejatele, et ilm on üsna palav ning manitsesid sportijaid jooma vett ja vajadusel kallama seda ka endale peale. Lisaks soovitati jälgida pulssi. Peakorraldaja Mati Jürisson rääkis, et aeg on eriline ja lootis sportlastelt mõistmist, et nad peavad sel aastal hiljem startima. Samuti rõhutas Jürisson, et sportlased valiksid õige tempo. "Jookske selles tempos, nagu jaksate, ei ole vaja liiga teha," ütles ta.

Teise jooksu võitis Tarmo Mändla. FOTO: Elmo Riig

Teise ehk pikema ajalimiidiga stardist alustas teadaolevalt rohkem kui tuhatkond sportlast ning nende hulgas olid jooksjad, kõndijad ja kepikõndijad. Selleaastase järvejooksu teine stardipauk kõlas kell 15 ning kohapeal valitses positiivne meeleolu. Teise stardi lõpetas esimesena Tarmo Mändla, kelle tulemuseks tuli 45 minutit ja 18 sekundit. Tema järel tuli teiseks Marius Aave ning kolmandaks Urmet Arusoo.

Lisaks laupäevasele võistlusele on võimalik võtta osa virtuaaljooksust, mis kestab 5. augustist 30. augustini. Ka virtuaaljooksu lõpetajad saavad tulemuse protokolli ning neile saadetakse koju osalejamedal. Diplomi ja stardinumbri saavad nad ise välja printida. Osalemiseks tuleb end registreerida jooksu kodulehel.