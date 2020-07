Musta kivi kroonika. "Siin mõrvasid 16. juulil 1941. a. fašistide käsilased 62 süütut Nõukogude kodanikku"

Riigimetsa majandamise keskuse pärandkultuuri andmebaasis on tuhandeid sissekandeid. Kui rakenduse kaart ette võtta, leiab huviline sealt kivikalmeid, linnuseid ja kultusekive. Kirjas on mõisatallide varemed, kalmistud ja kiviaja asulakohad. Kirjanik Aadu Hindi onngi. Mälestisi jagub igale poole, ka Mõisakülla. Näiteks uhke, aga praegu tühjana seisev õigeusu kirik ja muidugi kalmistu. Kaardile on aga kantud ainult osa meie ajaloost. Mõni leid on peale tulnud, mõni taasavastatud.