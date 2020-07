Põhjenduseks, miks otsustati korrastada just nimetatud tänavad, ütles abilinnapea Kalvi Märtin, et nende projektid olid kohe sahtlist võtta.

«Asi oli selles, et me teadsime toetuse summasid ja raha kasutamise tähtaega. Tähtajaga oli selge, et saame küsida toetust ainult nendele tänavatele, millel meil on projekt olemas, ja transiiditänavatest oligi meil sisuliselt ainult Vaksali tänava projekt,» selgitas Märtin. Ehitused peavad valmis olema järgmise aasta lõpuks.