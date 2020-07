Põhja-Sakala valla koalitsioonipoliitikud kogunesid kolmapäeva õhtupoolikul Suure-Jaanis kohvikulaua taha, et arutada hiljuti puhkuselt naasnud, viimasel paaril kuul üsna ränki süüdistusi saanud vallavanema Hermann Kalmuse küsimust. Konkreetseid juhtumeid aga ei jõutudki arutada, sest vallavanem andis teada et on otsustanud tagasi astuda, tuues põhjuseks tervise halvenemise ja soovi pühenduda Pilistvere koguduse teenimisele.