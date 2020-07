Aga praegu toimuv on kahjuks väga hea illustratsioon sellele, millest kevadel ka Sakala veergudel tihti juttu tuli. Üks viirusesse nakatunu on võimeline sobivate asjaolude kokkulangemise korral nakatama kümneid ja kümneid inimesi, need omakorda sama paljusid ning nõnda need arvud muudkui kasvavad.